В пожаре на улице Завадского погибла 84-летняя женщина
Огонь тушили 11 человек и 4 единицы техники
Пожар на улице ЗавадскогоФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Сообщение о возгорании в пятиэтажке на Завадского спасатели получили 4 августа, около полудня. Пожар случился в одной из квартир дома №9. Пламя разгорелось на площади трех квадратных метров. Огонь тушили 11 человек и 4 единицы техники. На месте происшествия было найдено тело 84-летней женщины. Почему она не смогла спастись, выясняют дознаватели. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправной проводки.
ИСТОЧНИК KP.RU