2019-08-05T12:29:33+03:00
Общество

Ковровчанин обокрал квартиру своего знакомого

Мужчина похитил ноутбук и сотовый телефон
Елена Масленникова
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23 июля в полицию обратился ковровчанин, который заявил, что его квартиру ограбили. Правоохранители вора нашли. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, мужчины познакомились в одном из заведений Коврова. Веселье они продолжили в квартире потерпевшего, после чего благополучно разошлись. Но через какое-то время подозреваемый решил проникнуть в квартиру своего нового знакомого уже без приглашения - через окно. Ковровчанин вынес ноутбук и сотовый телефон на общую сумму 26 тысяч рублей.

Полиция злоумышленника задержала. В краже он сознался, но сотовый телефон мужчина успел продать, а деньги потратить. Похищенный ноутбук правоохранители изъяли. На ковровчанина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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