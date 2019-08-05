Во Владимирской области мужчин осудят за прописку мигрантов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-05T16:14:15+03:00

Жители поставили на учет иностранцев, но не предоставили им ночлег

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Полиция выявила сразу несколько фактов нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД. В Петушинском районе 40-летний местный житель поставил на учет двоих гостей из стран ближнего зарубежья и указал адрес их проживания в своей квартире. Но так и не пустил их на порог.

45-летний житель Гороховецкого района также прописал у себя одного гражданина, естественно, за вознаграждение. Деньги получил, а в квартиру не впустил.

В отношении мужчин возбудили два уголовных дела за фиктивную постановку на учет. Каждое дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU