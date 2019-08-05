2019-08-05T11:34:28+03:00
Общество

Владимирец утопил ружье и лишился разрешение на хранение оружия

Восстановить его через суд ему не удалось
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель областного центра, промышлявший охотой, в августе прошлого года плыл по реке Бужа на резиновой лодке, но внезапно она прохудилась и утонула. Вместе с ней на дно пошло и все добро, в том числе охотничье ружье. После потери ружья, владимирца лишили разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. Он посчитал это решение несправедливым, и обратился в суд, однако во Фрунзенском районном суде его не поддержали и разрешение не вернули. Теперь владимирцу, если он захочет продолжить охотиться, придется заново получать разрешение по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Меленковский педофил отправится в колонию на долгий срок
На 60-летие Центрального парка выступила группы Стаса Намина "Цветы"
В Струнине 4-летний мальчик, который выпал из окна, умер в больнице
В Собинке откроется школа на 1000 мест
В сельских магазинах Владимирской области продавали испорченные продукты
В парке «Патриот» при поддержке ПСБ установили памятник миротворцам
В пожаре на улице Завадского погибла 84-летняя женщина
Ковровчанин обокрал квартиру своего знакомого
Во Владимирской области мужчин осудят за прописку мигрантов
Владимирские ориентировщики завоевали два «золота» в эстафете на чемпионате мира
Жителям Покрова светит до 20 лет реального срока за попытку сбыта наркотиков
Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ
На Рокадной дороге легковушка улетела под фуру