Владимирец утопил ружье и лишился разрешение на хранение оружия

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-05T11:34:28+03:00

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Житель областного центра, промышлявший охотой, в августе прошлого года плыл по реке Бужа на резиновой лодке, но внезапно она прохудилась и утонула. Вместе с ней на дно пошло и все добро, в том числе охотничье ружье. После потери ружья, владимирца лишили разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия. Он посчитал это решение несправедливым, и обратился в суд, однако во Фрунзенском районном суде его не поддержали и разрешение не вернули. Теперь владимирцу, если он захочет продолжить охотиться, придется заново получать разрешение по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU