Владимирские ориентировщики завоевали два «золота» в эстафете на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-05T11:24:09+03:00

Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова в составе сборной России проявили себя в велокроссовых дисциплинах

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Заслуженные мастера спорта России (ЗМС) Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова, в апреле ставшая мамой, завоевали титулы чемпионов мира среди мужчин и женщин соответственно.

Золотая медаль – 14-я в коллекции Антона Фолифорова. Теперь ковровчанин самый титулованный спортсмен-ориентировщик в России. Всего на минувшем чемпионате мира Антон завоевал четыре награды: кроме «золота» в эстафете, у Фолифорова еще два «серебра» (дисциплины «спринт» и «миддл») и «бронза» (дисциплина «лонг»).

Чемпионат и первенство мира по спортивному ориентированию прошли в датском городе Виборг с 28 июля по 3 августа 2019 года. В соревнованиях приняли участие около 80 мужчин и 60 женщин из 27 стран. За Владимирскую область в составе российской сборной выступали три человека: ЗМС Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова, а также Анастасия Рузанова, которая впервые участвует в подобном крупном турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU