Жителям Покрова светит до 20 лет реального срока за попытку сбыта наркотиков

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-05T10:34:08+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, 24-летнего и 25-летнего жителей Покрова задержали в январе этого года в областном центре. У молодых людей полицейские обнаружили полимерные свертки с сыпучим веществом. В дальнейшем, в ходе оперативных мероприятий, выяснилось, что жители Покрова организовали тайники в городе Гусь-Хрустальный. Полицейские установили их местонахождение. Запрещенные вещества изъяли. В пакетиках находились синтетические наркотики общей массой около 55 граммов, которые предназначались для распространение наркозависимым. За попытку сбыта наркотиков злоумышленникам грозит до 20 лет реального срока.

ИСТОЧНИК KP.RU