Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-05T10:20:22+03:00

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Теперь владимирцы смогут задать свои вопросы директору Владимиро-Суздальского музей-заповедника. Общество друзей музея запускает "Народное интервью", считая, что информационная открытость в работе музея крайне важна.

- вы задаете вопросы в теме «Вопросы для народного интервью» vk.com/topic-165106495_40246900

- вопросы обобщаются в группы по темам

- на встрече со Светланой Мельниковой и ведущими сотрудниками музея-заповедника руководители общества друзей музея задают эти вопросы

- итоговый текст выкладывается в ленту и на сайт друзей музея

Встречи планируется проводить ежемесячно, ближайшая состоится уже в этот вторник - 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU