Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ
Теперь владимирцы смогут задать свои вопросы директору Владимиро-Суздальского музей-заповедника. Общество друзей музея запускает "Народное интервью", считая, что информационная открытость в работе музея крайне важна.
- вы задаете вопросы в теме «Вопросы для народного интервью» vk.com/topic-165106495_40246900
- вопросы обобщаются в группы по темам
- на встрече со Светланой Мельниковой и ведущими сотрудниками музея-заповедника руководители общества друзей музея задают эти вопросы
- итоговый текст выкладывается в ленту и на сайт друзей музея
Встречи планируется проводить ежемесячно, ближайшая состоится уже в этот вторник - 6 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU