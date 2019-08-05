На Рокадной дороге легковушка улетела под фуру

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-05T09:50:38+03:00

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4 августа на Рокадной дороге легковушка "ВАЗ 2107" улетела под фуру. По предварительной информации, в машине находилось двое человек. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. В итоге у "ВАЗа" срезало крышу.

Водителя в коме отвезли в больницу, а его пассажирке помощь оказали на месте.

Фотографии с места ДТП выложили в группу во Вконтакте "PRO Транспорт".

ИСТОЧНИК KP.RU