2019-08-05T09:50:38+03:00
Происшествия

На Рокадной дороге легковушка улетела под фуру

Водитель легкового автомобиля находится в коме
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Группа: PRO ТранспортГруппа: PRO Транспорт
Изменить размер текста:

4 августа на Рокадной дороге легковушка "ВАЗ 2107" улетела под фуру. По предварительной информации, в машине находилось двое человек. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. В итоге у "ВАЗа" срезало крышу.

Водителя в коме отвезли в больницу, а его пассажирке помощь оказали на месте.

Фотографии с места ДТП выложили в группу во Вконтакте "PRO Транспорт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Меленковский педофил отправится в колонию на долгий срок
На 60-летие Центрального парка выступила группы Стаса Намина "Цветы"
В Струнине 4-летний мальчик, который выпал из окна, умер в больнице
В Собинке откроется школа на 1000 мест
В сельских магазинах Владимирской области продавали испорченные продукты
В парке «Патриот» при поддержке ПСБ установили памятник миротворцам
В пожаре на улице Завадского погибла 84-летняя женщина
Ковровчанин обокрал квартиру своего знакомого
Во Владимирской области мужчин осудят за прописку мигрантов
Владимирец утопил ружье и лишился разрешение на хранение оружия
Владимирские ориентировщики завоевали два «золота» в эстафете на чемпионате мира
Жителям Покрова светит до 20 лет реального срока за попытку сбыта наркотиков
Активисты каждый месяц будут передавать вопросы владимирцев директору ВСМЗ