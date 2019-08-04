Владимирец получил условный срок за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-04T19:38:15+03:00

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Горожанин приобрел для себя запрещенные вещества, потом забрал сверток с «солью» из тайника и принес домой. Позднее он спрятал наркотики в нагрудный карман куртки, в которой и отправился на улицу. Мужчину задержали и при обыске обнаружили у него запрещенные вещества. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических веществ, совершенное в крупном размере. Приговором Октябрьского районного суда его признали виновным, но отправлять за решетку не стали - назначенные три года лишения судья постановил считать условным с испытательным сроком в два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU