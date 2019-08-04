2019-08-04T16:19:49+03:00
Происшествия

В Селивановском районе столкнулись и загорелись автобус и автомобиль

Шесть человек попали в больницу, один погиб
Ирина Мальцева
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Авария произошла днем 4 августа, в воскресенье, в Селивановском районе на 84 километре трассы Владимир-Муром-Арзамас. В 13:40 очевидец аварии сообщил спасателям, что около деревни Николо-Ушны рейсовый автобус «Паз», курсировавший по маршруту Владимир-Муром, и легковой автомобиль. В результате аварии загорелась машина, а следом за ней вспыхнул и автобус. Когда к месту происшествия приехали спасатели, огонь охватил весь транспорт целиком. Двадцать человек, в том числе шесть сотрудников МЧС, справились с огнем, но спасти всех попавших в аварию людей не удалось: водитель автомобиля, ехавший один, погиб. Шесть человек, ехавших в автобусе, в том числе двое малышей, пострадали, сейчас их доставили в Муромскую городскую больницу, за их состоянием наблюдают врачи. Причины аварии пока неизвестны, их выясняют дознаватели.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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