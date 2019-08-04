2019-08-04T16:05:48+03:00
Общество

Во Владимирской области выделили деньги на квартиры сиротам

На приобретение жилье потратят четырнадцать миллионов рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства регионального бюджета планируется приобрести одиннадцать квартир в пяти муниципалитетах. Большую часть выделенных средств направят для покупки жилья во Владимире – более десяти миллионов рублей, где стоимость квадратного метра самая высокая в регионе. Чуть менее трех миллионов рублей потратят на покупку квартир в Коврове и Ковровском районе, а также Радужном. Для покупки жилых помещений в Юрьев-Польского районе предусмотрено четыреста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирец получил условный срок за хранение наркотиков
В Селивановском районе столкнулись и загорелись автобус и автомобиль
Владимирец, повредивший машину из-за неровной дороги, получит деньги
Владимирская школьница помогла создать новое покрытие для солнечных элементов
Во Владимире оштрафовали пятнадцать водителей грузовиков
Москвичей познакомят с Владимирской областью
В Юрьева-Польском у пенсионера украли чугунные плиты
В Судогде нетрезвый мужчина не узнал своего друга и чуть его не зарезал
В Вязниковском районе причиной взрыва газа мог стать самодельный титан
Владимирские леса горят по вине людей
Во Владимирской области остановили 140 нетрезвых водителей за 10 дней
В Вязниковском районе из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома
В Коврове 11 человек тушили пламя в подъезде дома
Гендиректор Ковровского предприятия ответит за неуплату налогов
Лесные пожары во Владимирской области возникают по вине людей
В Камешкове внучка украла у бабушки телевизор и сдала его в ломбард
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на Московском шоссе во Владимире
ФК "Муром" одержал первую победу в ПФЛ