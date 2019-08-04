Во Владимирской области выделили деньги на квартиры сиротам

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-04T16:05:48+03:00

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В этом году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на средства регионального бюджета планируется приобрести одиннадцать квартир в пяти муниципалитетах. Большую часть выделенных средств направят для покупки жилья во Владимире – более десяти миллионов рублей, где стоимость квадратного метра самая высокая в регионе. Чуть менее трех миллионов рублей потратят на покупку квартир в Коврове и Ковровском районе, а также Радужном. Для покупки жилых помещений в Юрьев-Польского районе предусмотрено четыреста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU