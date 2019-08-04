2019-08-04T13:46:36+03:00
Происшествия

Владимирец, повредивший машину из-за неровной дороги, получит деньги

Ему заплатит Центр управления городскими дорогами
Ирина Мальцева
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Горожанин повредил машину на одной из улиц Владимира, попав в яму на асфальте, размеры которой превышали все допустимые по ГОСТу параметры. Никаких предупреждений, сообщающих о проблемах с покрытием дороги, или ограждений не было, в итоге владельцу авто пришлось потратить на восстановительный ремонт крупную сумму. В добровольном порядке компенсировать расходы ему никто не стал и владимирец обратился в Октябрьский районный суд, который поддержал его. Теперь водителю полностью вернут деньги за устранение механических повреждений, расходы на экспертизу, оплату услуг представителя и нотариуса, а также госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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