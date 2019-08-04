Во Владимире оштрафовали пятнадцать водителей грузовиков

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-04T12:03:04+03:00

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Сотрудники городской администрации вместе с представителями регионального ГИБДД вышли на поиск водителей большегрузов, которые нарушают правила и перевозят грузы, которые легко могут рассыпаться, без специального тента. По мнению чиновников, этот рейд поможет сохранить город чистым. Всего составлено пятнадцать протоколов об административных нарушениях за нарушение требований «Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Владимир» и проезд по дорогам, где грузовикам ездить запрещено. За нарушение правил благоустройства физическим лицам грозит штраф в размере от 800 до 3000, должностным лицам — от 5000 до 20000 рублей, организациям — от 10000 до 50000 рублей. Кстати, опасения чиновников о загрязнении города не беспочвенны. Напомним, 1 августа в районе села Борисовское Суздальского района из грузовика на трассу высыпалось зерно, засыпав всю дорогу. Пока водитель большегруза пытался собрать его, проезжавшие мимо водители не растерялись и набрали себе полные мешки зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU