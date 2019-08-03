2019-08-03T17:00:20+03:00
Происшествия

В Судогде нетрезвый мужчина не узнал своего друга и чуть его не зарезал

В гости к хозяину квартиры приехал знакомый, они выпивали. Гость уснул, а хозяин, вернувшись с улицы, не узнал его и схватился за нож
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Судогодский суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

По данным суда, в гости к обвиняемому приехал его знакомый. Они начали выпивать, а позже гость уснул. Нетрезвый хозяин дома вышел на улицу. Вернувшись в дом, он не узнал своего гостя, спящего на диване, и подумал, что это посторонний мужчина. Хозяин пошел на кухню, взял нож и ударил в шею друга. К счастью, медики приехали быстро и отвезли в больницу, где пострадавшему оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24