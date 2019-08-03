В Вязниковском районе причиной взрыва газа мог стать самодельный титан

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-03T15:04:05+03:00

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Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия в жилом доме в поселке Приозерный Вязниковского района. Сейчас проводится доследственная проверка по факту обрушения стен в жилом доме.

Напомним, 3 августа около 6 утра раздался хлопок в квартире двухэтажного многоквартирного дома. В результате обрушились две стены. Были эвакуированы 10 жильцов дома, включая двоих детей.

По данным Следственного комитета, хлопок произошел из-за утечки бытового газа. Собственник квартиры решил переоборудовать титан, который работал на дровах на газовое топливо. От централизованного газоснабжения мужчина самовольно сделал разводку и подвел газ к титану. Все это он сделал без специалистов газовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU