Владимирские леса горят по вине людей
На территории региона в июле загорелось три леса. 5 июля пожары были зафиксированы на территории Гусевского и Владимирского лесничеств, 16 июля - 1 лесной пожар на территории Заречного лесничества, сообщает департамент лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона - с 15 апреля - произошло 114 возгораний в лесах на общей площади 165,92 га. Средняя площадь одного пожара составила 1,46 га. Все пожары на землях лесного фонда были ликвидированы в день обнаружения силами пожарно-химических станций (ПХС) ГАУ ВО «Владимирский лесхоз».
Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местного населения, несоблюдение правил пожарной безопасности.С начала сезона составлено 149 административных протоколов, в том числе в отношении физических лиц – 77, должностных лиц – 61, юридических лиц - 11. Общая сумма наложенных штрафов - 1,5 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU