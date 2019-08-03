2019-08-03T13:06:57+03:00
Происшествия

Владимирские леса горят по вине людей

В июле произошло 3 лесных пожара
Валерия ПРОНИНА
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На территории региона в июле загорелось три леса. 5 июля пожары были зафиксированы на территории Гусевского и Владимирского лесничеств, 16 июля - 1 лесной пожар на территории Заречного лесничества, сообщает департамент лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона - с 15 апреля - произошло 114 возгораний в лесах на общей площади 165,92 га. Средняя площадь одного пожара составила 1,46 га. Все пожары на землях лесного фонда были ликвидированы в день обнаружения силами пожарно-химических станций (ПХС) ГАУ ВО «Владимирский лесхоз».

Причиной пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местного населения, несоблюдение правил пожарной безопасности.С начала сезона составлено 149 административных протоколов, в том числе в отношении физических лиц – 77, должностных лиц – 61, юридических лиц - 11. Общая сумма наложенных штрафов - 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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