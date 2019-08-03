В Вязниковском районе из-за хлопка газа обрушились стены жилого дома

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-03T10:43:34+03:00

Из дома было эвакуировано 10 человек, включая двоих детей

Изменить размер текста: A A

3 августа в 06.13 спасателям сообщили о том, что в населенном пункте Приозерный Вязниковского района обрушились две стены между тремя квартирами. Сотрудники МЧС, как только приехали на место, сделали вывод - стены не несущие, угрозы обрушения нет.

Из дома были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

- Предварительная причина обрушения — хлопок газа. Возгорания не произошло, запаха газа не ощущается, - сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области. - В двухэтажном кирпичном доме находятся 18 квартир. Сейчас решается вопрос о размещении жителей. В готовности находится пункт временного размещения на 200 человек в средней школе поселка Никологоры.

Сотрудники МЧС на месте проводят разбор завалов. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекаются 25 человек, 10 единиц техники, от МЧС России - 10 человек, 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU