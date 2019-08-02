Гендиректор Ковровского предприятия ответит за неуплату налогов

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-02T18:22:19+03:00

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Руководитель ковровского предприятия, занимавшегося переработкой мяса и изготовлением из него консервов, с 2016 года основную прибыль получало от сдачи в аренду недвижимости. К апрелю этого года компания задолжала около шести миллионов рублей налогов и у нее блокировали расчетные счета. Чтобы скрыть доходы, генеральный директор распорядился проводить расчеты через счета третьих лиц, скрыв от взыскания около пяти миллионов 700 тысяч рублей. Руководитель компании вину признал, ему предъявлено обвинение в сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, а на предприятие в июне введена процедура наблюдения. Генеральному директору грозит штраф в размере до полумиллиона рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU