Лесные пожары во Владимирской области возникают по вине людей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-02T17:56:09+03:00

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Пожароопасный сезон во Владимирской области был объявлен с 15 апреля. За этот период произошло 114 лесных пожаров на общей площади более 165 га. Леса горели на территориях Гороховецкого и Костеревского военных лесничеств, в национальном парке «Мещера». Более сотни пожаров пришлось тушить на землях лесного фонда. Во всех случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение граждан с огнем и несоблюдение правил безопасности при нахождении в лесу. Представителями надзорных органов было составлено 149 административных протоколов на общую сумму более полутора миллионов рублей. Несмотря на дождливую погоду, сотрудники лесоохраны продолжают ежедневный мониторинг ситуации. Департамент лесного хозяйства напоминает, что во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ на территориях муниципальных образований и садоводческих товариществ.

ИСТОЧНИК KP.RU