«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на Московском шоссе во Владимире

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-02T15:30:55+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе Московского шоссе областного центра. Согласно проекту, на данном участке будет заменено 3 км разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 25 млн рублей.

В ходе ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более суток. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат около 2000 м² дорог и тротуаров, 2200 м² газонов и высадят 6 деревьев. Кроме этого, в обязательном порядке энергетики установят все дворовые объекты, которые на время работ могут быть демонтированы. Владимирский филиал «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомним также, что каждый объект реконструкции, в том числе его благоустройство, будет приниматься специальной комиссией, в состав которой войдут представители администрации города Владимира, управляющих компаний, филиала «Т Плюс» и подрядной организации.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU