2019-08-02T15:30:55+03:00
Общество

«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на Московском шоссе во Владимире

Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловой сети в районе Московского шоссе областного центра. Согласно проекту, на данном участке будет заменено 3 км разводящего трубопровода. Стоимость работ составит 25 млн рублей.

В ходе ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более суток. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат около 2000 м² дорог и тротуаров, 2200 м² газонов и высадят 6 деревьев. Кроме этого, в обязательном порядке энергетики установят все дворовые объекты, которые на время работ могут быть демонтированы. Владимирский филиал «Т Плюс» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомним также, что каждый объект реконструкции, в том числе его благоустройство, будет приниматься специальной комиссией, в состав которой войдут представители администрации города Владимира, управляющих компаний, филиала «Т Плюс» и подрядной организации.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала ведут усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФК "Муром" одержал первую победу в ПФЛ
Ковровчанин зарезал друга перед переездом в Санкт-Петербург
Радужанка украла косметику с витрины магазина
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Внимание! Должник!»
Владимирское "Торпедо" вдесятером обыграло дубль питерского "Зенита" с Заболотным
За крышевание игорного бизнеса бывший оперативник получил условный срок
«Ростелеком» расширил сеть GPON во Владимирской области
Во Владимирской области задержали террористов
Домашняя собака разорвала лицо ковровчанке
В Гороховце на женщину завели уголовное дело за продажу спирта
Верующие владимирцы решили судиться с ВСМЗ
В Гусь-Хрустальном задержали 22-летнего парня, который купил наркотики по просьбе знакомого
За июль во Владимирской области пропало 67 детей
Кандидатов на пост главы Коврова осталось трое
Завтра во Владимире будут отмечать День ВДВ
Владимирский предприниматель брал с заказчиков предоплату, а товар не привозил
Во Владимирской области в августе будут отключать телевещание
В Струнине ночью вспыхнул жилой дом
«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию