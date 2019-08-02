Ковровчанин зарезал друга перед переездом в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-02T13:44:56+03:00

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Сорокадвухлетний ковровчанин более семи лет дружил с тридцатилетним горожанином. Мужчины познакомились на работе – оба трудились на предприятии по изготовлении дверей и с удовольствием общались в свободное время. Решив перебраться в Санкт-Петербург, старший товарищ подарил другу несколько вещей и договорился о продаже холодильника. 15 сентября прошлого года друзья встретились в квартире у готовящегося уехать ковровчанина, рассчитались за холодильник и выпили, но во время беседы у них произошел конфликт. Тридцатилетний приятель оскорбительно высказался о переезде друга, а тот в ответ схватился за нож и нанес собеседнику несколько ранений. Мужчина, раненый в область шеи, с трудом добрался до остановки, где его обнаружили горожане и полицейский, проезжавший мимо на патрульной машине. Пострадавшего доставили в ближайшую клинику, но спасти его не удалось. У погибшего осталась маленькая дочка. Сорокадвухлетний ковровчанин настаивал, что не виноват в смерти приятеля, обвиняя в том числе врачей в гибели друга. Сейчас нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU