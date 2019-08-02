2019-08-02T13:44:56+03:00
Происшествия

Ковровчанин зарезал друга перед переездом в Санкт-Петербург

Приятели поссорились, обмывая сделку
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сорокадвухлетний ковровчанин более семи лет дружил с тридцатилетним горожанином. Мужчины познакомились на работе – оба трудились на предприятии по изготовлении дверей и с удовольствием общались в свободное время. Решив перебраться в Санкт-Петербург, старший товарищ подарил другу несколько вещей и договорился о продаже холодильника. 15 сентября прошлого года друзья встретились в квартире у готовящегося уехать ковровчанина, рассчитались за холодильник и выпили, но во время беседы у них произошел конфликт. Тридцатилетний приятель оскорбительно высказался о переезде друга, а тот в ответ схватился за нож и нанес собеседнику несколько ранений. Мужчина, раненый в область шеи, с трудом добрался до остановки, где его обнаружили горожане и полицейский, проезжавший мимо на патрульной машине. Пострадавшего доставили в ближайшую клинику, но спасти его не удалось. У погибшего осталась маленькая дочка. Сорокадвухлетний ковровчанин настаивал, что не виноват в смерти приятеля, обвиняя в том числе врачей в гибели друга. Сейчас нападавшему предъявлено обвинение в убийстве, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосети на Московском шоссе во Владимире
ФК "Муром" одержал первую победу в ПФЛ
Радужанка украла косметику с витрины магазина
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
«Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО
Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Внимание! Должник!»
Владимирское "Торпедо" вдесятером обыграло дубль питерского "Зенита" с Заболотным
За крышевание игорного бизнеса бывший оперативник получил условный срок
«Ростелеком» расширил сеть GPON во Владимирской области
Во Владимирской области задержали террористов
Домашняя собака разорвала лицо ковровчанке
В Гороховце на женщину завели уголовное дело за продажу спирта
Верующие владимирцы решили судиться с ВСМЗ
В Гусь-Хрустальном задержали 22-летнего парня, который купил наркотики по просьбе знакомого
За июль во Владимирской области пропало 67 детей
Кандидатов на пост главы Коврова осталось трое
Завтра во Владимире будут отмечать День ВДВ
Владимирский предприниматель брал с заказчиков предоплату, а товар не привозил
Во Владимирской области в августе будут отключать телевещание
В Струнине ночью вспыхнул жилой дом
«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию