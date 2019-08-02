Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Внимание! Должник!»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-02T12:26:42+03:00

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» разместил информацию о квартирах, жильцы которых не оплачивают счета за потребленные энергоресурсы более трех месяцев, на информационных стендах домов. Такие мероприятия энергокомпания проводит в рамках акции «Внимание! Должник!».

В списки должников во Владимире и области попало 11,4 тыс. клиентов, не оплативших за энергоресурсы 206 млн рублей. Общая задолженность физических лиц в регионе за электрическую и тепловую энергию перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на сегодняшний день составляет 846,50 млн рублей.

Продолжается совместная работа с ФССП в части запретов на любые регистрационные действия с имуществом должников. На сегодняшний день «ЭнергосбыТ Плюс» направил 117 ходатайств о наложении санкций на продажу и переоформление квартир неплательщиков.

Также «ЭнергосбыТ Плюс» ведет активную работу по взысканию задолженности в судебном порядке. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области компания ежемесячно направляет сотни судебных приказов для взыскания долга.

«Акцией «Внимание! Должник!» мы хотим еще раз привлечь внимание жителей к проблеме долгов за энергоресурсы. Также напоминаем всем должникам о пенях, которые начисляются с 31 по 90 день платежа в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки, с 91 дня – в размере 1/130 от ставки рефинансирования, что фактически в 2 раза выше, чем банковский кредит», – рассказал директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Своевременно оплачивать счета клиенты могут в любом отделении «ЭнергосбыТ Плюс» Владимирской области или же через онлайн-сервис «Личный кабинет». Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически каждый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU