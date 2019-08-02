За крышевание игорного бизнеса бывший оперативник получил условный срок

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-02T15:36:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте 2018 года полицейский пообещал своему знакомому покровительство, если тот займется игорным бизнесом на территории Владимира. Не бесплатно, конечно. Горе-предприниматель ему поверил, и напрасно. Деятельность игрового заведения правоохранители пресекли, а терминалы с деньгами изъяли. Бизнесмен обратился к своему другу-покровителю, чтобы последний помог вернуть ему деньги из игровых автоматов. Оперативник пообещал свое участие в деле и взял вознаграждение, но был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД по Владимирской области. Из органов его уволили. В связи с тем, что свою вину бывший полицейский признал, суд назначил ему условный срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU