2019-08-02T15:36:37+03:00
Общество

За крышевание игорного бизнеса бывший оперативник получил условный срок

Фрунзенский районный суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно
Елена Масленникова
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В марте 2018 года полицейский пообещал своему знакомому покровительство, если тот займется игорным бизнесом на территории Владимира. Не бесплатно, конечно. Горе-предприниматель ему поверил, и напрасно. Деятельность игрового заведения правоохранители пресекли, а терминалы с деньгами изъяли. Бизнесмен обратился к своему другу-покровителю, чтобы последний помог вернуть ему деньги из игровых автоматов. Оперативник пообещал свое участие в деле и взял вознаграждение, но был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД по Владимирской области. Из органов его уволили. В связи с тем, что свою вину бывший полицейский признал, суд назначил ему условный срок 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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