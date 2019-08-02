Домашняя собака разорвала лицо ковровчанке

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-02T10:28:29+03:00

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В апреле жительница Коврова выпустила гулять свою собаку – метис лайки на улицу Бутовой в городе оружейников без намордника и сопровождения. Ее четвероногий питомец напал на проходившую мимо женщину, разорвал ей лицо и кисть левой руки. С травмами ковровчанка попала в городскую больницу, но, несмотря на медицинскую помощь, на лице у нее остались шрамы, которые не пройдут самостоятельно и убрать которые можно только с помощью операции. Кроме того, женщина, испугавшаяся за свою жизнь, стала панически бояться собак. Пострадавшая ковровчанка обратилась в суд, прося взыскать в качестве компенсации с хозяйки собаки полмиллиона рублей. Владелица животного не оспаривала свою вину, и платить соглашалась, но считала такую крупную сумму чрезмерной и ссылалась на нехватку денег. В результате Ковровский городской суд посчитал, что ковровчанке, у которой остался заметный рубец на лице, положена компенсация в размере семидесяти тысяч рублей. Кроме того, ранее хозяйка собаки заплатила штраф за оставление животного без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU