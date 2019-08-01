Кандидатов на пост главы Коврова осталось трое

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-01T13:41:28+03:00

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30 июля завершился первый из двух этапов конкурса на должность мэра Коврова. После него осталось три претендента на пост, директор ООО "Октябрьский рынок" Амангельды Куандыков сошел с дистанции. Причиной отказа конкурсная комиссия назвала отсутствие у него необходимого стажа работы на муниципальной службе (требуется не менее пяти лет).

Напомним, имя нового мэра Коврова будет названо после 8 сентября, его выберет новый состав местного горсовета. На данный момент на кресло главы города претендуют:

- Юрий Морозов, первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;

– Светлана Степанова, заместитель главы администрации города по социальным вопросам;

– Иван Панин, управляющий менеджер государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор».

ИСТОЧНИК KP.RU