Кандидатов на пост главы Коврова осталось трое
30 июля завершился первый из двух этапов конкурса на должность мэра Коврова. После него осталось три претендента на пост, директор ООО "Октябрьский рынок" Амангельды Куандыков сошел с дистанции. Причиной отказа конкурсная комиссия назвала отсутствие у него необходимого стажа работы на муниципальной службе (требуется не менее пяти лет).
Напомним, имя нового мэра Коврова будет названо после 8 сентября, его выберет новый состав местного горсовета. На данный момент на кресло главы города претендуют:
- Юрий Морозов, первый заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры;
– Светлана Степанова, заместитель главы администрации города по социальным вопросам;
– Иван Панин, управляющий менеджер государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор».
ИСТОЧНИК KP.RU