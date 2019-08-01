Завтра во Владимире будут отмечать День ВДВ

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-01T12:33:08+03:00

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Завтра, 2 августа, во Владимире в честь Дня Воздушно-десантных войск пройдут традиционные праздничные мероприятия, организованные городской администрацией.

В 11 часов у мемориального комплекса «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте состоится митинг с участием ветеранов службы в ВДВ, представителей городской администрации, общественных организаций. Десантников поздравит руководство города Владимира.

В 12.00 состоится возложение цветов к Вечному огню на площади Победы, затем участники митинга на автобусах отправятся в парк культуры и отдыха «Загородный», где до 15.00 часов будут организованы праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU