Владимирский предприниматель брал с заказчиков предоплату, а товар не привозил

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-01T11:27:27+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего владимирца. Мужчину обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

По данным пресс-службы УМВД, обвиняемый создал на территории города Владимира сеть фирм по изготовлению и продаже мягкой мебели.

Он заключал с заказчиками договоры купли-продажи, по условиям которых клиенты должны были вносить предоплату в сумме не ниже 70% от общей стоимости заказа. После поступления денег в кассу, обвиняемый, используя служебное положение, забирал их себе и не поставлял мебель заказчикам.

Мужчина причастен к 28 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 2,8 млн рублей.

1 августа уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU