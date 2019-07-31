Во Владимирском хостеле незаконно жили мигранты

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-31T18:07:16+03:00

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Нарушения обнаружили в ходе прокурорской проверки в одном из хостелов Владимира. Как выяснилось, за первые полгода туда приехали тридцать восемь иностранцев, их поселили, но в положенные сроки администрация хостела не передала их данные в миграционный отдел УМВД России по Владимирской области. В результате пятерых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя хостела вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, которая предусматривает штраф для 50 тысяч рублей для должностных лиц и до полумиллиона – для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU