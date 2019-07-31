2019-07-31T18:05:00+03:00
Происшествия

Директору «Элеватормельмаш» грозит до 3 лет лишения свободы

Он 2 месяца платил работнику зарплату ниже прожиточного минимума
Анастасия Харламова
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Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года составляет 11163 рубля в месяц. Работник предприятия за ноябрь 2018 года должен был получил зарплату 12614 рублей 31 копейку, но ему выплатили 9000 рублей. За декабрь 2018 года его зарплата - 17189 рублей 04 копейки, а получил он 3 000 рублей.

Предприятие «Элеватормельмаш» нарушило правила выплат в течении двух месяцев.

Руководителю предприятия грозит до 3 лет лишения свободы без права занимать в будущем руководящие должности на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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