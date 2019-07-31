В Муроме работника засыпало в траншее

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-31T17:37:25+03:00

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Трагедия произошла 31 июля. По предварительным данным бригада сотрудников МУП «Водоканал» выполняла работы по реконструкции канализационного коллектора на улице Механизаторов Мурома. В обед два работника остались на месте и, как предполагает следствие, мужчины продолжили рыть траншею для подключения коммуникаций к жилым домам. Пятидесятипятилетний рабочий спустился в траншею на глубину два метра, и в это время на него обрушилась земля. Спасти мужчину не успели, он погиб. Сейчас следствие проводит проверку, оценивает организацию работ и контроль за их исполнением, по результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU