Работникам Муромского радиозавода компенсировали задержку зарплаты

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-31T16:49:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Как установило следствие, 412 работников Муромского радиозавода не получали зарплату с 1 февраля по 14 июня этого года. Бывший генеральный директор предприятия, занимавший эту должность с апреля прошлого года, чтобы сохранить образ успешного менеджера решил полученную прибыль завода потратить на хозяйственные цели, а не на положенные выплаты людям. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ - полная невыплата заработной платы. Во время следствия генеральный директор полностью признал вину в нарушении трудовых прав граждан и постарался погасить задолженность. В общей сложности работникам выплатили более 7 миллионов рублей. Кроме того, в соответствии с законом каждому потерпевшему также выплачена денежная компенсация за задержку зарплаты. 28 июня подозреваемого уволили, а следователем решено прекратить уголовное преследование экс-руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU