2019-07-31T13:53:57+03:00
Происшествия

Во владимирском хостеле незаконно жили иностранцы

Администрация хостела скрыла прибытие 38 иностранных граждан от миграционной службы
Анастасия Харламова
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В одном из туристических хостелов во Владимире руководство не уведомило миграционный отдел УМВД России по городу Владимиру о прибытии иностранцев. Всего с 1 января по 25 июня 2019 года туда приехали 38 граждан из разных стран. Сотрудники прокуратуры привлекли к ответственности 5 работников заведения. А в отношении руководителя хостела возбудили административное дело из-за нарушения миграционного режима.

Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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