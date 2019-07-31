Во владимирском хостеле незаконно жили иностранцы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-31T13:53:57+03:00

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В одном из туристических хостелов во Владимире руководство не уведомило миграционный отдел УМВД России по городу Владимиру о прибытии иностранцев. Всего с 1 января по 25 июня 2019 года туда приехали 38 граждан из разных стран. Сотрудники прокуратуры привлекли к ответственности 5 работников заведения. А в отношении руководителя хостела возбудили административное дело из-за нарушения миграционного режима.

Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU