Во Владимире пяти домам требуется срочный капитальный ремонт

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-31T13:35:10+03:00

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Пять домов, этажность которых не выше 4-х, отремонтируют в этом году. Общая сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составит 2 миллиона 918 тысяч рублей. Еще 11 миллионов 668 тысяч рублей - субсидия за счет средств областного бюджета и 3 миллиона 466 тысяч - собранные средства со всех жителей.

Самым затратным стал дом 28 на ул. Чайковского. Чтобы заменить крышу, потребуется 4 миллиона 759 тысяч рублей. А 2 миллиона 252 тысячи выделят на дом 41 по ул. Луначарского.

От 3-х до 4-х миллионов рублей потребуется на восстановление крыш и фасадов 10 дома по ул. Кирова, 36-го по ул. Труда и 46/12 по ул. Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU