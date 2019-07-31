Эдуард Маркин может стать почетным гражданином Владимирской области
Его кандидатуру предложили сотрудники Дворца детского творчества
.Фото: Александр УТКИН
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Коллектив Дворца детского творчества попросил администрацию города Владимира поддержать ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области" Эдуарду Маркину - художественному руководителю Хоровой студии.
На Совете народных депутатов все проголосовали единогласно.
Эдуард Маркин - народный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор, почетный гражданин Владимира, художественный руководитель и дирижер Владимирской капеллы мальчиков и юношей.
ИСТОЧНИК KP.RU