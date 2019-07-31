2019-07-31T12:45:11+03:00
Общество

Эдуард Маркин может стать почетным гражданином Владимирской области

Его кандидатуру предложили сотрудники Дворца детского творчества
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Александр УТКИН
Изменить размер текста:

Коллектив Дворца детского творчества попросил администрацию города Владимира поддержать ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области" Эдуарду Маркину - художественному руководителю Хоровой студии.

На Совете народных депутатов все проголосовали единогласно.

Эдуард Маркин - народный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор, почетный гражданин Владимира, художественный руководитель и дирижер Владимирской капеллы мальчиков и юношей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гороховчане воровали колеса от большегрузов
Житель Юрьев-Польского полгода крал овощи из подвалов
Жители Владимирской области добровольно сдают оружие
«Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе
В Гусь-Хрустальном загорелась квартира
Владимирцев обязали убрать ограду под балконом
В Муроме обокрали квартиру москвича
В Юрьев-Польском москвич угнал «жигули»
Во Владимире перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
44-летний ковровчанин украл в магазине конструктор и рюкзак
Владимирец, устроивший бойню на улице Доватора, пойдет под суд
В Александрове закрыли торговый центр
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Вязниковец пойдет под суд за нежелание идти в армию
Житель Судогды напал с ножом на брата
Камешковца оштрафовали за подделку медицинской справки
Экс-сотрудник крупного провайдера попался на взятке и мошенничестве
В Боголюбово появятся ясли для детей от двух месяцев
Пьяный водитель из Вязников пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Вязниках осудят 23-летнего уклониста
Умер художник Валерий Кокурин - мэтр владимирской школы живописи