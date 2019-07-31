Жители Владимирской области добровольно сдают оружие

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-31T10:28:00+03:00

За полгода за деньги они принесли в Росгвардию 2 карабина и 11 охотничьих ружей

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Регулярно, примерно раз в полгода, во Владимирской области гражданам предлагают добровольно сдать имеющееся у них огнестрельное оружие, которое хранится незаконно. Так может получиться без всякого злого умысла: например, умер деревенский прадедушка, оставил ружье, а лицензии у него сроду не было. Или нашел человек в огороде пистолет времен войны, неисправный, оставил как сувенир - и не подумал, что нарушает закон.

Вот для таких нарушителей и придумана «оружейная амнистия» - незаконно хранящееся оружие можно принести в полицию и получить не только полное освобождение от ответственности, но и деньги. Эта акция проводится во Владимирской области с 2004 года.

По данным Росгвардии Владимирской области, за полгода жители региона добровольно сдали: 2 единицы оружия с нарезным стволом, 11 единиц охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия, 1 единица газового оружия и 73 шт. боеприпасов к оружию. Всего за это добро было выплачено 27704 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU