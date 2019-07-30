Владимирцев обязали убрать ограду под балконом

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-30T17:30:16+03:00

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В суд обратилась управляющая компания, обнаружившая в ноябре прошлого года, что один из жителей многоэтажки возвел ограждения под балконом без согласования с другими жильцами. В результате пристройки площадь дома увеличилась, доступ к фасаду здания и к газовой трубе, ведущей к первому подъезду жилого дома. Предписания с требованиями убрать самовольное ограждение владимирцы проигнорировали. Представители управляющей компании в суде настаивали, чтобы жильцы убрали ограждение, а сами горожане считали, что претензии беспочвенны: они сняли замок с двери, чтобы газовики могли добраться до трубы, а для остальных их конструкция даже полезна: она защищает стену дома и фундамент от снега и дождя. Фрунзенский районный суд обязал владимирцев убрать ограждение и вернуть фасаду дома первоначальный вид, а кроме того, заплатить шесть тысяч госпошлины. Не согласившись с решением, горожане обжаловали его в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU