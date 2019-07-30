В Муроме обокрали квартиру москвича
Воры позарились на тренажер и зеркала
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В июле, пока владелец квартиры на улице Заводской Мурома был в отъезде, злоумышленники проникли в его дом и утащили велотренажер и три зеркальных дверцы от шкафа-купе. Пропажу обнаружил в конце июля сам хозяин квартиры и обратился в полицию. Общая сумма ущерба, причиненная жителю Московской области, оценили в двадцать одну тысячу рублей, Сейчас возбуждено уголовное дело, похитителей чужого имущества ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU