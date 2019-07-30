В Юрьев-Польском москвич угнал «жигули»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-30T17:11:29+03:00

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Тридцатишестилетняя жительница одного из сел Юрьев-Польского района припарковала свою машину около дома, при этом не забрала ключи и документы. А вернувшись, не обнаружила автомобиль на месте парковки. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, автомобиль украл двадцапятилетний ранее судимый москвич, гостивший в селе у своих родственников. Увидев незапертый автомобиль, он влез в него и перегнал в соседний регион, где сдал в пункт приема металла. В результате женщина потеряла 48 тысяч рублей. Сейчас в отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье кража, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU