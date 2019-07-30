2019-07-30T17:11:29+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском москвич угнал «жигули»

Он сдал автомобиль на металлом
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тридцатишестилетняя жительница одного из сел Юрьев-Польского района припарковала свою машину около дома, при этом не забрала ключи и документы. А вернувшись, не обнаружила автомобиль на месте парковки. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, автомобиль украл двадцапятилетний ранее судимый москвич, гостивший в селе у своих родственников. Увидев незапертый автомобиль, он влез в него и перегнал в соседний регион, где сдал в пункт приема металла. В результате женщина потеряла 48 тысяч рублей. Сейчас в отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье кража, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном загорелась квартира
Владимирцев обязали убрать ограду под балконом
В Муроме обокрали квартиру москвича
Во Владимире перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
44-летний ковровчанин украл в магазине конструктор и рюкзак
Владимирец, устроивший бойню на улице Доватора, пойдет под суд
В Александрове закрыли торговый центр
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Вязниковец пойдет под суд за нежелание идти в армию
Житель Судогды напал с ножом на брата
Камешковца оштрафовали за подделку медицинской справки
Экс-сотрудник крупного провайдера попался на взятке и мошенничестве
В Боголюбово появятся ясли для детей от двух месяцев
Пьяный водитель из Вязников пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Вязниках осудят 23-летнего уклониста
Умер художник Валерий Кокурин - мэтр владимирской школы живописи