44-летний ковровчанин украл в магазине конструктор и рюкзак

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-30T16:41:25+03:00

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В Коврове возбудили уголовное дело на 44-летнего местного жителя. Мужчина украл в магазине детский конструктор, велосипед и рюкзак. Владелец торговой точки обратился в полицию, сообщает УМВД по Владимирской области. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Вора задержали. Он признался в краже и сказал, что успел продать товары и транспорт владельцу другого магазина.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли 44-летний ковровчанин к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU