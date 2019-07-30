2019-07-30T16:41:25+03:00
Происшествия

44-летний ковровчанин украл в магазине конструктор и рюкзак

Мужчина перепродал товар хозяину другого магазина
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коврове возбудили уголовное дело на 44-летнего местного жителя. Мужчина украл в магазине детский конструктор, велосипед и рюкзак. Владелец торговой точки обратился в полицию, сообщает УМВД по Владимирской области. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Вора задержали. Он признался в краже и сказал, что успел продать товары и транспорт владельцу другого магазина.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли 44-летний ковровчанин к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном загорелась квартира
Владимирцев обязали убрать ограду под балконом
В Муроме обокрали квартиру москвича
В Юрьев-Польском москвич угнал «жигули»
Во Владимире перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
Владимирец, устроивший бойню на улице Доватора, пойдет под суд
В Александрове закрыли торговый центр
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Вязниковец пойдет под суд за нежелание идти в армию
Житель Судогды напал с ножом на брата
Камешковца оштрафовали за подделку медицинской справки
Экс-сотрудник крупного провайдера попался на взятке и мошенничестве
В Боголюбово появятся ясли для детей от двух месяцев
Пьяный водитель из Вязников пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Вязниках осудят 23-летнего уклониста
Умер художник Валерий Кокурин - мэтр владимирской школы живописи