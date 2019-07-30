44-летний ковровчанин украл в магазине конструктор и рюкзак
Мужчина перепродал товар хозяину другого магазина
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В Коврове возбудили уголовное дело на 44-летнего местного жителя. Мужчина украл в магазине детский конструктор, велосипед и рюкзак. Владелец торговой точки обратился в полицию, сообщает УМВД по Владимирской области. Ущерб составил 8 тысяч рублей.
Вора задержали. Он признался в краже и сказал, что успел продать товары и транспорт владельцу другого магазина.
Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли 44-летний ковровчанин к другим кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU