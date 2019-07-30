Владимирец, устроивший бойню на улице Доватора, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-30T15:50:22+03:00

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В августе прошлого года житель Владимира, работавший монтажником связи, пил пиво около кафе «Удача» на улице Доватора, когда к нему внезапно подошли два незнакомца и без всякого повода стали сыпать оскорблениями. Обидевшись, мужчина сбегал домой за ножом и вернулся к кафе, где два друга продолжали задираться. Владимирец ударил ножом пятидесятивосьмилетнего мужчину, а потом и его шестидесятитрехлетнего приятеля. Первый раненый, истекавший кровью, попытался защитить старшего друга, но получил еще один удар ножом. Когда оба раненых лежали на земле без сознания, нападавший владимирец не стал убегать, а зашел в кафе и попросил вызвать полицию и «скорую помощь». Помочь пострадавшим горожанам медики не сумели: пятидесятивосьмилетний мужчина умер в больнице вскоре после того, как его привезли, а следующим утром от проблем с сердцем скончался второй раненый. Молодого человека задержали, сам он объяснил свою агрессивность выпитым алкоголем и обидой на оскорбления. Сейчас он находится под стражей, а уголовное дело в отношении него направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU