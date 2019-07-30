В Александрове закрыли торговый центр

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-30T15:20:58+03:00

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Нарушения в магазине «Кенгуру» на улице Ленина в Александрове обнаружили в ходе прокурорской проверки. Как выяснилось, в здании имелось множество нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, собственник после реконструкции помещений не принял мер по введению объекта в эксплуатацию. В результате владельца торгового центра привлекли к административной ответственности и выдали предписания, требуя устранить нарушения. Но в назначенный срок полностью исправить ситуацию не удалось, городской прокурор обратился в суд, который согласился с его доводами и запретил собственнику здания его эксплуатацию до устранения нарушений пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU