Вязниковец пойдет под суд за нежелание идти в армию

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-30T13:56:36+03:00

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Вязниковская межрайонная прокуратура выяснила, что двадцатитрехлетний житель Вязников, не имея законных оснований для освобождения от прохождения военной службы и оснований для отсрочки от призыва на военную службу, неоднократно уклонился от явки в военкомат для отправки на призывной пункт. Игнорируя повестки, он просто не приходил в военкомат. Сейчас в отношении человека возбуждено уголовное дело по части1 статьи 328 УК РФ - уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. В настоящее время оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное по ней – штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Однако, как показывает практика, чаще уклонисты отделываются штрафом в размере нескольких десятков тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU