В Боголюбово появятся ясли для детей от двух месяцев

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-30T11:55:15+03:00

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В поселке Боголюбово готовится к открытию детский садик на 108 малышей, на это выделено больше 80 миллионов рублей. На первый взгляд, для жителей это большая радость - детских садов в Суздальском районе не строилось больше 40 лет, а в Боголюбово, где живет 5000 человек, и вовсе нет ни одного детского дошкольного учреждения. Родителям приходится возить детей в садики во Владимир.

Но кое-что смущает местных жителей. Садик строится по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в рамках нацпроекта «Демография». При этом из 108 мест для дошкольников ровно половина - 54 места - предназначена для детей от двух месяцев до трех лет. То есть это ясли, куда будут принимать детей чуть ли не с рождения. В два месяца детей не отдавали в казенные учреждения даже в самые тяжелые годы советской власти, тогда в ясли принимали с 6 месяцев.

Почти наверняка современные мамы в ясли детей-грудничков все равно отдавать не будут. Но тогда зачем занимать больше половины здания детсада группами, которые будут не заполнены, и создавать искусственный дефицит мест для остальных ребятишек? Не говоря о том, что поощрять мам отдавать детей до года в ясли - довольно странная поддержка демографии.

На данный момент садик готов более чем на 50 процентов - само здание почти закончено, осталась отделка. Он будет сдан в обозримое время. Кстати, такой же садик - с яслями от 2 месяцев - строится и в селе Сновицы, тоже на 108 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU