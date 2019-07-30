2019-07-30T11:35:33+03:00
Происшествия

Пьяный водитель из Вязников пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Мужчина хотел откупиться тысячей рублей
Анастасия Харламова
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Сотрудник дорожно-патрульной службы остановил для проверки автомобиль на трассе М-7 "Волга". У полицейского возникло подозрение, что водитель пьян, к тому же у него не оказалось с собой водительского удостоверения. Сотрудник полиции пригласил мужчину в служебную машину, и там он объяснил ему, какое наказание ждет водителя за данные нарушения. Мужчина попытался "решить" проблему на месте, и предложил сотруднику ГИБДД взятку в 1000 рублей. Инспектор дорожно-патрульной службы отказался от незаконного вознаграждения и сообщил о случившемся в отделение полиции.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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