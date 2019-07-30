В Вязниках осудят 23-летнего уклониста

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-30T11:13:51+03:00

У молодого человека не было никаких оснований для освобождения от армии

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В Вязниках молодой человек не являлся в военкомат для отправки на призывной пункт. Никаких оснований для освобождения у него не было, сообщает прокуратура области.

В отношении 23-летнего местного жителя возбуждено и расследовано уголовное дело за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

В настоящее время оно направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU