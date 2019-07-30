В Вязниках осудят 23-летнего уклониста
У молодого человека не было никаких оснований для освобождения от армии
Изменить размер текста:
В Вязниках молодой человек не являлся в военкомат для отправки на призывной пункт. Никаких оснований для освобождения у него не было, сообщает прокуратура области.
В отношении 23-летнего местного жителя возбуждено и расследовано уголовное дело за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
В настоящее время оно направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU