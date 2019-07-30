2019-07-30T10:18:50+03:00
Общество

Умер художник Валерий Кокурин - мэтр владимирской школы живописи

Ему было 88 лет
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Валерий Кокурин скончался 30 июля, об этом в соцсетях сообщили друзья художника. Ему было 88 лет.

Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире и является одним из создателей знаменитой владимирской школы живописи. Окончив художественную студию, он с 1954 года работал в реставрационных мастерских под руководством знаменитого архитектора Александра Столетова. С 1956 года являлся участником всех областных выставок художников, а в 1960 году работы Кокурина, вместе с картинами других владимирских художников - Юкина и Бритова - были представлены на выставке в Москве, после чего в СССР заговорили о самобытной владимирской школе пейзажной живописи.

Валерий Кокурин в 1980 году стал Заслуженным художником РСФСР, а в 1998 году - Народным художником России. Во Владимире есть городская легенда, что прототипом для скульптуры художника, установленной на смотровой площадке в пешеходной зоне, был именно Валерий Кокурин.

Работы художника находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и многих других крупных музеях.

О месте прощания с художником будет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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