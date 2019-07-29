Владимирца оштрафовали за ремонт старинного дома

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-29T18:35:04+03:00

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Житель Владимира, владеющий объектом культурного наследия регионального значения – «Дом жилой», построенный в начале 20 века, решил отреставрировать здание. Не получив разрешения Госинспекции по охране культурного наследия Владимирской области и даже не попытавшись запросить его, он на северном фасаде демонтирован деревянный тамбур, установил современную металлическую дверь. А на месте разобранного тамбура провел земляные работы по устройству фундамента, организации опалубки и заливки его цементным раствором, не учитывая, что земля, на которой стоит дом, входит в границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой древнего Владимира» 12-17 веков. Несанкционированные работы специалисты обнаружили во время очередного наблюдения и обратились в суд. Постановлением Октябрьского районного суда собственника дома признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU