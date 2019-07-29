2019-07-29T17:49:10+03:00
Происшествия

В Муроме спасатели снимали горожанина с колокольни

Строителю стало плохо на высоте
Ирина Мальцева
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Спасателей вызвали медики «скорой помощи», днем приехавшие на вызов в Вознесенский кафедральный собор города Мурома, в котором активно идут восстановительные работы как внутри, так и снаружи. Как оказалось, один из строителей, выполнявших работы на высоте, почувствовал себя плохо и упал в обморок. Добраться до него сами медики не сумели, пришлось обратить за помощью к спасателям. Они сумели снять мужчину средних лет при помощи альпинистского снаряжения, а уже на земле врачи помогли ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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