В Муроме спасатели снимали горожанина с колокольни

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-29T17:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасателей вызвали медики «скорой помощи», днем приехавшие на вызов в Вознесенский кафедральный собор города Мурома, в котором активно идут восстановительные работы как внутри, так и снаружи. Как оказалось, один из строителей, выполнявших работы на высоте, почувствовал себя плохо и упал в обморок. Добраться до него сами медики не сумели, пришлось обратить за помощью к спасателям. Они сумели снять мужчину средних лет при помощи альпинистского снаряжения, а уже на земле врачи помогли ему.

ИСТОЧНИК KP.RU