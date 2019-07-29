В Гусь-Хрустальном провалилась дорога

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-29T17:44:39+03:00

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Сегодня утром, 29 июля, в городе Гусь-Хрустальный на пересечении улиц Октябрьская и Муравьева-Апостола на проезжей части образовался большой провал. Фотографии выложили в соцсети местные жители. Они же сообщили, что из-за ЧП в ближайших домах отключили воду. По информации пресс-службы администрации города Гусь-Хрустальный, в данный момент причины произошедшего выясняются. По предварительной версии, асфальт провалился из-за прорыва магистральной трубы диаметром 400 мм. Интересно, что работа по замене труб на данном участке проводилась в 2018 году. Власти считают этот случай гарантийным. Сейчас на месте ЧП ожидают представителя подрядной организации, чтобы точно установить причины случившегося. Водоснабжение в домах восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU