Детские квесты во Владимире оказались опасными

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-29T16:18:47+03:00

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Прокуратура города Владимира проверила детские квесты «Абигейль», «Кафе «Веселый хряк» и «Мертвый космос», которые проводит предприниматель Соломохин А.А. Он самостоятельно разработал сценарий и проводит развлекательные игры с привлечением совершеннолетних актеров.

Содержания квестов, а также оборудование и реквизит, который используется для их проведения, содержат нарушения законодательства о защите детей. Сотрудники прокуратуры выявили, что в квестах содержится информация, которая запрещена для несовершеннолетних. Создатель квестов не проверил информацию, а также не разместил ее знак на официальном сайте, входных билетах, приглашениях и других документах, по которым можно посетить мероприятие. Также были нарушены авторские права при создании квеста «Мертвый космос». Это компьютерная игра, которая имеет своего разработчика, тем не менее ее сюжет и название используют при организации квеста без согласия автора.

Такие же нарушения были найдены в квестах «Объект 1», «Объект 2», «Объект 3», которые проводит Егоров А.В.

Организаторов обязали убрать из квестов информацию, которая не допустима для детей. Квесты пока не закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU